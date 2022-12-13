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На Южном шоссе в пятницу горел автосервис
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На Южном шоссе в пятницу горел автосервис

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Спустя час пламя локализовали. Потушить пожар удалось только спустя 5 часов.

В Купчино накануне, 27 января, произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

На Южном шоссе, 37/1, горел автосервис. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 16:30. Выяснилось, что огонь распространился по площади 450 "квадратов". Ранг пожара был повышен до №1-БИС.

Спустя час пламя локализовали. Потушить пожар удалось только в 21:52. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: под Кингисеппом перевернулся автобус с детьми.

Фото: Piter.tv

Теги: горел автосервис, мчс, пожар в купчино, южное шоссе
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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