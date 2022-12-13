Под Кингисеппом перевернулся автобус с детьми

Как рассказали в СК, всего в автобусе было 15 человек, из них пострадали двое взрослых и трое детей.

У деревни Александровская Горка перевернулся рейсовый автобус с людьми 27 января. Об этом рассказали в паблике "Дорожный контроль Ленинградская область" в соцсети.

По словам очевидцев, в автобусе были также дети. Как рассказали в СК, всего в автобусе было 15 человек, из них пострадали двое взрослых и трое детей. Чтобы выбраться из автобуса пассажирам пришлось разбить молотком заднее стекло автобуса.

В прокуратуре Ленинградской области сообщили, что, по предварительным данным, ДТП произошло из-за обледеневшей дороги. Ведомство уже начало проверку инцидента.

Фото: Вконтакте / Дорожный контроль Ленинградская область