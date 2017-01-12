"Ладожскую" могут закрыть на капремонт 8 февраля 2023 года в метро Петербурга

Станцию будут ремонтировать 11 месяцев.

В Петербурге 8 февраля 2023 года планируют начать капитальный ремонт станции метро "Ладожская". На работы потратят более 2,3 млрд рублей. Информация об этом появилась 11 ноября на сайте госзакупок.

Заказчиков выступил СПб ГУП "Петербургский метрополитен". На станции должны отремонтировать вестибюль и наклонный ход станции, а также заменить покрытие пола, все элементы заполнений проёмов дверей, окон, люков и другое. Известно, что работы должны вестись круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни.

Заявки принимают до 28 ноября, результаты огласят 7 декабря этого года. В документе указано, что ремонт должны закончить не позднее 16 января 2024 года. Так, станцию закроют на 11 месяцев. Это стандартный срок для капремонта станции в Петербурге.

Ранее пешеходы снова могут ходить по тротуару у станции метро "Чернышевская". По данным "Метростроя", 10 ноября в связи с завершением работ по завозу крупногабаритного оборудования, необходимого для демонтажа эскалаторов на станции метро "Чернышевская", ограждение строительной площадки было передвинуто.

Фото: Piter.tv