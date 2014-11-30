Пешеходы снова могут ходить по тротуару у станции метро "Чернышевская"

По данным "Метростроя", 10 ноября в связи с завершением работ по завозу крупногабаритного оборудования, необходимого для демонтажа эскалаторов на станции метро "Чернышевская", ограждение строительной площадки было передвинуто.

Около закрытой на ремонт станции метро "Чернышевская" было передвинуто ограждение строительной площадки. Ранее пешеходы жаловались на то, что им приходится идти по проезжей части.

По данным "Метростроя", 10 ноября в связи с завершением работ по завозу крупногабаритного оборудования, необходимого для демонтажа эскалаторов на станции метро "Чернышевская", ограждение строительной площадки было передвинуто.

Это позволило сузить зону, отведенную под строительные и производственные работы, и обеспечить проход для пешеходов по тротуару.

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы