Закрытую "Чернышевскую" людям приходится обходить по проезжей части

С 8 ноября петербуржцы оказались вынуждены обходить закрытую на ремонт станцию метро "Чернышевская" по проезжей части. Во всю ширину тротуара вдоль входа в метро установили сплошной железный забор. Снимки появились в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".
Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Alexey Nikonoff)
В АО "Метрострой Северной столицы" рассказали петербуржцам, что уже 10 ноября будет установлена схема варианта обхода, пешеходная галерея будет находиться с противоположной стороны дороги. Сужать проезжую часть не будут, чтобы не нарушать график работы общественного транспорта, сообщил 78.ru.
Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Александр Гринвальд)
Главное фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Alexey Nikonoff)
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