Закрытую "Чернышевскую" людям приходится обходить по проезжей части

Однако уже 10 ноября будет установлена схема варианта обхода, пешеходная галерея будет находиться с противоположной стороны дороги.

С 8 ноября петербуржцы оказались вынуждены обходить закрытую на ремонт станцию метро "Чернышевская" по проезжей части. Во всю ширину тротуара вдоль входа в метро установили сплошной железный забор. Снимки появились в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Alexey Nikonoff)

В АО "Метрострой Северной столицы" рассказали петербуржцам, что уже 10 ноября будет установлена схема варианта обхода, пешеходная галерея будет находиться с противоположной стороны дороги. Сужать проезжую часть не будут, чтобы не нарушать график работы общественного транспорта, сообщил 78.ru.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Александр Гринвальд)

Главное фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Alexey Nikonoff)