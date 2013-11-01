Закрытие метро “Чернышевская”: что известно?

Ключевую станцию красной ветки в Петербурге закрыли 25 октября. До мая 2024 года здесь будут проходить работы по обновлению.

Зачем нужен ремонт станции?

Станцию "Чернышевская" открыли в 1958 году. За все время ее работы здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Лишь в 2004 году здесь заменили кафельную плитку на стенах и в 2017 году установили дополнительные источники освещения. Но причина реконструкции не в "возрасте" станции, а в ее пропускной способности. В год открытия станции население Ленинграда составляло около 3 млн жителей. Теперь же это число значительно выросло. Только по официальным данным Петростата, на 1 января 2022 года в городе проживают 5 377 503 человек. В связи с этим можно сделать вывод, что число пассажиров, которые ездят на метро, тоже подскочило. И цель авторов проекта – повысить пропускную способность станции. Так, планируется, что обновленная "Чернышевская" сможет принимать на входе до 16 тыс. человек и около 13 тыс. пассажиров на выходе, что на 6,5 тыс. выше, чем это делала "старая версия".

Что сделают строители с "Чернышевской"?

В этом году "Метрострой Северной столицы" будет заниматься документацией по вопросам демонтажных и первостепенных задач. До нового года специалисты должны будут установить противопожарные и воздухоплотные перегородки, которые отделят строительный участок от работающего метрополитена. Также рабочие разберут эскалаторы.

В I квартале 2023-го года рабочие проведут демонтаж в натяжной камере и восстановят вентиляционный ствол вестибюля. На задачи они потратят около 5 месяцев.

Во II квартале будущего года они поменяют электрооборудование в машинном зале, наклонном ходе и вестибюле. В их задачи войдет монтаж системы транспортной и противопожарной безопасности, установят диспетчерские будки. Специалистам предстоит установить автоматы для контроля оплаты проезда.

За последние 6 месяцев до сдачи проекта специалисты установят и подключат новые узобалюстрадные эскалаторы. Добавим, что теперь их будет не три, а четыре.

Рабочие заменят теплосети, обновят системы водоснабжения, отопления и водоотведения. Установят современные кондиционеры.

Кроме того, специалисты приведут в порядок внешний вид станции. Истинный облик менять не станут. Специалисты не планируют заниматься витражом. Они лишь заменят двери.

Альтернативные маршруты для пассажиров

Власти Петербурга усилили наземный транспорт и даже ввели временные дополнительные маршруты. Всего запустили 37 запасных транспортных средств.

Троллейбусы № 15 и № 33 будут курсировать чаще. Кроме того, теперь транспортное средство № 33 станет ходить по выходным. Напомним, что этот троллейбус возит петербуржцев от проспекта Солидарности до Литейного проспекта.

До станции "Площадь Ленина" горожане смогут добраться на автобусе № 21. До станции "Площадь Восстания" пассажиров будут возить автобусы № 136М и № 169А. Добавим, что транспортное средство №136М работает с 05:36 до 00:06. Интервал движения составляет 10 минут.

Дополнительно городские власти усилили автобусные маршруты № 22, № 46, № 105, № 290.

Фото: пресс-служба Эконадзора Ленинградской области