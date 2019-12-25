Капитальный ремонт станции метро "Ладожская" перенесли на 2023 год

Причиной стало неудовлетворительное состояние рейсов, по которым планировали запустить трамвайные шаттлы до "Новочеркасской".

Станция метро "Ладожская" в Петербурге закроется на капремонт только в 2023 году. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём telegram-канале.

О невозможности выполнения работ в указанные ранее сроки стало известно на совещании по организации наземного общественного транспорта.

Напомним, что Смольный готовился к запуску трамвайных шаттлов до "Новочеркасской". Они должны были компенсировать закрытие подземки для пассажиров. Как выяснилось, состояние трамвайных путей не позволяет осуществить эти планы. Проблемы возникли на участке Заневского проспекта от Заневской площади к мосту Александра Невского. Также не произведён ремонт трамвайного узла на Заневской площади. По этим причинам закрытие станции ожидается лишь в I квартале 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что новые турникеты установят на "Парнасе" 21 и 22 октября.

Фото: Piter.TV