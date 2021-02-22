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Новые турникеты установят на "Парнасе" 21 и 22 октября
Сегодня, 19:30
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Новые турникеты установят на "Парнасе" 21 и 22 октября

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В пятницу и субботу, 21 и 22 октября, с 22:00 до окончания работы метро вестибюль закроют для входа пассажиров, станция будет открыта только на выход.

На два дня изменится режим работы станции метро "Парнас". Об этом 18 октября рассказали в паблике "Петербургское метро" в "Вконтакте". 

В пятницу и субботу, 21 и 22 октября, с 22:00 до окончания работы метро вестибюль закроют для входа пассажиров, станция будет открыта только на выход. В этом время будут устанавливать новые турникеты. Их количество увеличат до 11 штук. Пропускная способность вестибюля увеличится с 9600 до 13200 пассажиров в час. 

Ранее на "Политехнической" в декабре начнется капремонт эскалатора. Ремонт планируют завершить в апреле 2023 года. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: закрыта, метро, парнас, турникеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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