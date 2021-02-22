Новые турникеты установят на "Парнасе" 21 и 22 октября

В пятницу и субботу, 21 и 22 октября, с 22:00 до окончания работы метро вестибюль закроют для входа пассажиров, станция будет открыта только на выход.

На два дня изменится режим работы станции метро "Парнас". Об этом 18 октября рассказали в паблике "Петербургское метро" в "Вконтакте".

В пятницу и субботу, 21 и 22 октября, с 22:00 до окончания работы метро вестибюль закроют для входа пассажиров, станция будет открыта только на выход. В этом время будут устанавливать новые турникеты. Их количество увеличат до 11 штук. Пропускная способность вестибюля увеличится с 9600 до 13200 пассажиров в час.

Ранее на "Политехнической" в декабре начнется капремонт эскалатора. Ремонт планируют завершить в апреле 2023 года.

Фото: Piter.tv

