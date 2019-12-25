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На время реконструкции станции метро "Ладожская" пассажиры смогут воспользоваться шаттлами
Сегодня, 13:11
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На время реконструкции станции метро "Ладожская" пассажиры смогут воспользоваться шаттлами

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Работу наземного транспорта оценил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

В конце 2022 года станцию метро "Ладожская" в Петербурге закроют на время проведения реконструкции. В этот период пассажиры смогут добраться до соседней станции "Новочеркасская" на специально запущенных шаттлах.  Работу наземного транспорта проверил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. О результатах чиновник написал в своем Telegram-канале. 

На время закрытия запустим шаттл до ближайшей станции метро "Новочеркасская" на этой же ветке. Он будет забирать с вокзала пассажиров, прибывших на поездах дальнего следования, трамваях "Чижик", автобусах из Ленобласти.

Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Отметим, что шаттл представляет собой трамвай, рассчитанный на 300 человек. Поляков подчеркнул, что только этот вариант не сможет полностью выполнять функции метрополитена, однако у "Ладожской" останавливается множество других единиц транспорта, идущих в разнообразных направлениях. Информация о маршрутах будет пополняться, добавил чиновник. 

Ранее мы сообщили о том, что в  в Петербурге готовятся к строительству коричневой ветки.

Фото: Telegram / polyakov_kv

Теги: гуп петербургский метрополитен, кирилл поляков, санкт-петербург, станция ладожская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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