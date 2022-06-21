Метрострой: в Петербурге готовятся к строительству коричневой ветки

На следующем этапе возведение Красносельско-Калининской линии продолжится между станциями "Юго-Западная" и "Путиловская".

Рабочие приступили к первым этапам строительства Красносельско-Калининской линии петербургской подземки. Об этом сообщила пресс-служба компании "Метрострой Северной Столицы".

Коричневую ветку продлят между станциями "Юго-Западная" и "Путиловская" - на данный момент на участке заканичвают последний из трех тоннелей и формируют 9-метровые камеры съезда. Кроме того, "Метрострой" отсчитался о создании механизированной проходки тупикового тоннеля, уходящего за станцию "Юго-Западная".

Известно, что несколько станций новой линии станут доступны для пассажиров к 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе застройщику выдали разрешение на строительство школы на 1125 мест.

Видео: Пресс-служба "Метрострой Северной Столицы"