В Московском районе застройщику выдали разрешение на строительство школы на 1125 мест

"Проблемный" объект расположен на Московском шоссе, участок 175, (юго-западнее пересечения с Дунайским проспектом).

В понедельник, 20 июня, службой государственного надзора и экспертизы Петербурга компании-застройщику ООО "СтройМастер" было выдано разрешение на строительство школы на 1125 мест в Московском районе. Срок действия разрешения – до 20 июня 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

"Проблемный" объект расположен на Московском шоссе, участок 175, (юго-западнее пересечения с Дунайским проспектом). Общая площадь здания – 8 094,58 квадратных метров. Финансирование и строительство объекта будет осуществляться, в том числе с помощью соинвесторов – ООО "ИнтерГрупп", СИХ "Аквилон-Инвест", ООО "Севен Санс Девелопмент".

Скриншот: кадастровая карта

В рамках согласования АГО Школы были выявлены несоответствия параметров, утвержденных в составе проекта планировки с проектом межевания территории. Cроки проектирования и строительства школы были сдвинуты по причине необходимости издания правового акта по частичной отмене ППиПМТ.

В прошлом году в районе Средняя Рогатка появилась "школа под открытым небом". В этом году стало известно, что на пустыре у "Триумф Парка" появится школа на 1100 мест. Конкурс на проектирование и строительство учебного заведения объявили 20 мая.

Фото: пресс-служба Комитета по строительству