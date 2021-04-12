На пустыре у "Триумф Парка" построят школу на 1100 мест

Сумма контракта составляет более 2 млрд рублей. Заявки будут принимать до 14 июня.

Стало известно, что на пустыре у "Триумф Парка" появится школа на 1100 мест. Конкурс на проектирование и строительство учебного заведения объявили 20 мая. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Сумма контракта составляет более 2 млрд рублей. Заявки будут принимать до 14 июня. Согласно документам, в школе разместят два встроенных бассейна, размером 25х11 м и 12х6 м. На территории установят спортивные площадки и футбольное поле.

Напомним, что в прошлом году жители Средней Рогатки открыли "школу под открытым небом", чтобы привлечь внимание властей к проблеме отсутствия социальной инфраструктуры. Строительство затягивалось из-за перепланировки земельного участка и подготовительных работ. На месте будущих школ предусмотрен демонтаж трансформаторной подстанции и канализационной станции.

Ранее мы писали, что для поликлиник Московского района Петербурга приобретут 27 единиц оборудования. Первые поставки ожидаются в июне.

Фото: Piter.tv, скриншот сайта госзакупок, прес-сслжуба Смольного