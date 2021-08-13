Местные активисты отмечают: за 20 лет в микрорайоне не построили ни одной школы.

Жители Средней Рогатки открыли "школу под открытым небом", чтобы привлечь внимание властей к проблеме отсутствия социальной инфраструктуры. Микрорайон застраивается с 2000 года, однако, по словам местных активистов, за 20 лет здесь так и не появилась школа. Проект планировки территорий Средней Рогатки вместе с образовательными учреждениями был утвержден в 2009 году.

Обещать можно до бесконечности. Они говорят, что построят в следующем году, а потом опять в следующем году и так далее. Дети растут, а проблема есть уже сейчас. Евгений Самойленко, активист

Строительство затягивается из-за перепланировки земельного участка и подготовительных работ. На месте будущих школ предусмотрен демонтаж трансформаторной подстанции и канализационной станции.

Соседний большой участок, на него как раз помещается школа на 1100 мест. Ее нужно перепривязать на второй участок, то есть перепроектировать. И вот опять же ответ от января этого года, что за 2021 год быстренько все перепроектируют и выходят на строительство до конца 2021 года. Екатерина Ильина, активистка

Местные жители обеспокоены тем, что перепроектирование затянется на долгое время: процедуры закупки и поиск подрядчика. Родители отмечают, школ в Средней Рогатке не хватает, дети вынуждены ездить на учебу в другие районы.

У меня старший сын ходит в 389 школу, добираться ему приходится полчаса, он возвращается со школы измученный, замотанный. Ему уже и до уроков дел нет. Подрастает младший сын, ему в следующем году в школу, и мы переживаем, куда водить его. Максим, местный житель

Согласно адресно-инвестиционной программе реализация школ на 1100 и 550 мест и детского сада на 220 мест намечена на 2022-2023 годы.

Видео, фото: Piter TV, ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее