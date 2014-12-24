Для поликлиник Московского района Петербурга приобретут 27 единиц оборудования

Первые поставки ожидаются в июне.

В этом году для поликлиник Московского района в рамках программы "Модернизация первичного звена Санкт‑Петербурга на 2021-2025 годы" приобретут 27 единиц оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Для поликлиники № 21 будет приобретен рентгеновский маммографический аппарат и операционный стол. Поликлинику № 48 оснастят кольпоскопом, рентгеновским аппаратом, аппаратом для исследования функции внешнего дыхания, также будут приобретены хирургический стол и гинекологическое кресло. В поликлинику № 51 поставят рентгеновский аппарат для флюорографии, аппараты УЗИ, электрокардиографы, операционные столы и так далее.

Первые поставки ожидаются в июне.

Центральный район Петербурга в этому году получит более 150 единиц нового медицинского оборудования.