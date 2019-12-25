Центральный район Петербурга получит более 150 единиц нового медицинского оборудования

Всего в этом году в городские поликлиники поступит 875 единиц нового оборудования на сумму 2 402 713 700 рублей.

Центральный район Петербурге в 2022 году по программе модернизации первичного звена получит более 150 единиц нового медицинского оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Самый большой объем оборудования получат Городские поликлиники №37, 38, 39. Из крупной медицинской техники в поликлинику №37 поступит аппарат рентгеновский маммографический, в поликлинику №38 – цифровой флюорограф. Запланирована покупка не менее 15 эндоскопов для обследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта и нижних дыхательных путей.

Также поликлиники Центрального района получат немало оборудования для физиотерапии и реабилитации. Например, тренажер для разработки тазобедренного и коленного сустава, массажер пневматический, аппарат для УВЧ-терапии и т.д.

Всего в этом году в городские поликлиники поступит 875 единиц нового оборудования на сумму 2 402 713 700 рублей.

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Фото: Комздрав СПб