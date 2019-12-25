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Комздрав Петербурга: в городе снижается число зараженных COVID-19
Сегодня, 10:29
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Комздрав Петербурга: в городе снижается число зараженных COVID-19

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Доля горожан, у которых обнаружили коронавирус за последние 7 дней, составила 5,36 процентов.

В Северной столице снизилось число пациентов, которые получили на этой неделе положительный ПЦР-тест. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению города сегодня, 16 мая.

Доля горожан, у которых обнаружили коронавирус за последние 7 дней, составила 5,36 процентов. Неделей ранее этот показатель составлял 7,46 процентов. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге антиковидные меры продлили до 15 июня. Однако градоначальник направил главному санитарному врачу Анне Поповой обращение с просьбой отменить масочный режим в Петербурге. 

Фото: Piter.tv

Теги: 122, комздрав петербурга, оперативный штаб, снижение числа заболевших, число заболевших коронавирусом
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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