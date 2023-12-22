Штрафы за неисполнение указаний оперативного штаба введут в Петербурге

Изменения включают запрет на распространение любой информации о последствиях нападений беспилотников, включая фотографии и видео. Аналогичный проект был представлен в апреле.

Администрация Петербурга рассматривает возможность введения штрафов за невыполнение решений оперативного штаба. Это следует из проекта поправок в закон, опубликованного на сайте городской администрации 28 мая.

Проект предусматривает наказание за несоблюдение требований нормативных правовых актов губернатора города, принятых в соответствии с указом президента РФ №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 № 756", если эти действия не являются уголовно наказуемыми и не влекут административной ответственности. Изменения включают запрет на распространение любой информации о последствиях нападений беспилотников, включая фотографии и видео. Аналогичный проект был представлен в апреле.

Кроме того, администрация временно запретила передвижение по водным путям Петербурга на гидроциклах и малых судах в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Размеры штрафов, предложенные в проекте, составляют до четырех тысяч рублей для физических лиц, при повторном нарушении — до пяти тыс. рублей; от 30 до 40 тыс. рублей для должностных лиц, при повторном нарушении — от 40 до 50 тыс.; от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц, при повторном нарушении — от 300 до 500 тыс.

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Фото: Piter.TV