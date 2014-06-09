В Петербурге антиковидные меры продлили до 15 июня

За последние четыре недели заболеваемость ковидом снизилась на 40,6%.

В пятницу, 13 мая, действие антиковидных ограничений продлили до 15 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что губернатор Петербурга Александр Беглов продлил действие текущей редакций 121 Постановления до 15 июня. Сегодня градоначальник направил главному санитарному врачу Анне Поповой обращение с просьбой отменить масочный режим в Петербурге.

Добавим, что за последние четыре недели заболеваемость ковидом снизилась на 40,6%.

Лисовец: коллективный иммунитет в Петербурге снизился до 60%. За последние сутки от ковида первично привился 71 петербуржец, а полный цикл иммунизации прошли 28 горожан.

Фото: Piter.tv