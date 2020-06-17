Лисовец: коллективный иммунитет в Петербурге снизился до 60%

За последние сутки от ковида первично привился 71 петербуржец, а полный цикл иммунизации прошли 28 горожан.

Глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе снижается коллективный иммунитет к ковиду. Об этом он заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Лисовца, в Петербурге коллективный иммунитет составляет всего лишь 60% от когда-то почти 100%. На сегодняшний день в городе развернуто 184 пункта вакцинации. За последние сутки от ковида первично привился 71 петербуржец, а полный цикл иммунизации прошли 28 горожан.

Ранее мы писали, что в ковид-реанимации поступили 230 петербуржцев. Лечение в стационарах проходят 1432 человека с коронавирусом, 48 пациентов подключены к ИВЛ.

Фото: Piter.tv

