В ковид-реанимации поступили 230 петербуржцев

Лечение в стационарах проходят 1432 человека с коронавирусом, 48 пациентов подключены к ИВЛ.

За минувшие сутки, 10 мая, с пневмонией и ковидом госпитализировали в больницы Петербурга 62 человека. Сейчас в реанимации лежат 230 петербуржцев, 14 пациентов покинули стационары. Об этом сообщили в оперштабе 11 мая.

Лечение в стационарах проходят 1432 человека с коронавирусом, 48 пациентов подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 5 276 петербуржцев. Бесплатные препараты получают 5 167 горожан, а 364 человек находятся на карантине.

На сегодняшний день в Петербурге работают семь стационаров, где принимают с коворонавирусной инфекцией. Из них шесть городских и один федеральный. В них всего развернули 1 509 коек.

Ранее мы сообщали, что Петербург стал антилидером по суточному количеству зараженных COVID-19.

Фото: Piter.tv