Петербург стал антилидером по суточному количеству зараженных COVID-19

Ушли из жизни 15 человек, у которых диагностировали тяжелую форму протекания коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Петербурге положительный ПЦР-тест получили 309 горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 10 мая.

Ушли из жизни 15 человек, у которых диагностировали тяжелую форму протекания коронавирусной инфекции. Еще 316 пациентов покинули ковидные стационары со справкой о выздоровлении.

Однако старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич заявила, что обсуждать заболеваемость коронавирусом нужно после майских праздников. По словам эксперта, праздники и выходные люди традиционно реже обращаются к врачам, даже если чувствуют какие-либо недомогания. Есть вероятность, что с наступлением рабочих дней количество заболевших возрастет.

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Фото: Piter.tv