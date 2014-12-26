В Минздраве сообщили, когда ждать вспышку COVID-19 в России

Михаил Мурашко призвал жителей страны не ждать, когда увеличится число зараженных, и сделать прививки.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всплеск эпидемии коронавируса ожидается в июне этого года. По словам представителя ведомства, гражданам необходимо ревакцинироваться. Об этом сообщили на портале РИА Новости.

Михаил Мурашко призвал жителей страны не ждать, когда увеличится число зараженных, и посетить пункты вакцинации. Кроме того, он отметил, что коллективный иммунитет уже значительно снизился.

Анна Митянина ответила на вопрос, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19. Омбудсмен отметила, что в ее молодость мамы не задавались вопросами о вакцинации.

Ранее на Piter.tv: профессор Чумаков рассказал о назальной ревакцинации от ковида.

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