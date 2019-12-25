Профессор Чумаков рассказал о назальной ревакцинации от ковида

Назальная вакцина защищает пациента и предотвращает распространение вируса.

В пятницу, 8 апреля, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал о назальной вакцине от вида. Этим он поделился в беседе с телеканалом "360".

Назальная вакцина защищает пациента и предотвращает распространение вируса. По словам Чумакова, эта вакцина дает стерилизующий иммунитет. Клетки эпителия носоглотки, сталкиваясь с вирусом, просто не могут заразиться. Он подчеркнул, что ревакцинацию рекомендовано делать раз в полгода.

Ранее мы писали, что институт экспериментальной медицины готовится начать клинические исследования вакцины-йогурта против COVID-19. Вакцина будет съедобной и полезной не только в защите против коронавируса.

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