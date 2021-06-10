Анна Митянина ответила на вопрос, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19

Помочь принять решение может иммунологическая комиссия. О ее существовании знают не все.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина прокомментировала возможность введения принудительной вакцинации против коронавируса. Депутаты выразили обеспокоенность тем, что права детей без сделанной прививки могут быть ограничены.

Во время выступления в ЗакСе Петербурге Митянина подчеркнула, что вакцинация является исключительно добровольной и осуществляется только с согласия родителя. Если ребенок достиг 15 лет, то он может тоже принимать решение. При этом вакцинация будет возможна только в том случае, если свое согласие дали и ребенок, и родитель.

Омбудсмен отметила, что в ее молодость мамы не задавались вопросами о вакцинации. Она напомнила, что в случае сомнений всегда можно проконсультироваться с врачом. Если ее не устраивает консультация педиатра, но можно попросить провести иммунологическую комиссию. Митянина рассказала, что кто-то узнает о ней впервые. В каждой детской поликлинике есть возможность созвать иммунологическую комиссию, члены которой дадут ответ на вопрос, показана ли вакцинация ребенку или нет. Консилиум врачей учтет анамнез ребенка и его особенности здоровья.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга