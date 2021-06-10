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Анна Митянина ответила на вопрос, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19
Сегодня, 12:14
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Анна Митянина ответила на вопрос, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19

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Помочь принять решение может иммунологическая комиссия. О ее существовании знают не все.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина прокомментировала возможность введения принудительной вакцинации против коронавируса. Депутаты выразили обеспокоенность тем, что права детей без сделанной прививки могут быть ограничены.

Во время выступления в ЗакСе Петербурге Митянина подчеркнула, что вакцинация является исключительно добровольной и осуществляется только с согласия родителя. Если ребенок достиг 15 лет, то он может тоже принимать решение. При этом вакцинация будет возможна только в том случае, если свое согласие дали и ребенок, и родитель. 

Омбудсмен отметила, что в ее молодость мамы не задавались вопросами о вакцинации. Она напомнила, что в случае сомнений всегда можно проконсультироваться с врачом. Если ее не устраивает консультация педиатра, но можно попросить провести иммунологическую комиссию. Митянина рассказала, что кто-то узнает о ней впервые. В каждой детской поликлинике есть возможность созвать иммунологическую комиссию, члены которой дадут ответ на вопрос, показана ли вакцинация ребенку или нет. Консилиум врачей учтет анамнез ребенка и его особенности здоровья. 

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Теги: анна митянина, вакцинация, иммунологическая комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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