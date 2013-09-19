Эксперт сказала не судить о заболеваемости COVID-19 в Петербурге по майским праздникам

Ситуация прояснится, когда праздники пройдут.

Обсуждать заболеваемость коронавирусом нужно после майских праздников. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" сказала старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич.

Накануне количество новых случаев COVID-19 в Петербурге составляло около 350. Это минимальная цифра с октября 2020 года.

По словам Мацкевич, праздничный день не подходит для того, чтобы оценивать статистику заболеваемости.

В праздники и выходные люди традиционно реже обращаются к врачам, даже если чувствуют какие-либо недомогания. Есть вероятность, что с наступлением рабочих дней количество заболевших возрастет, но и этот показатель не стоит воспринимать как скачок, по сути, это отложенный поток людей: до врачей наконец-то доберутся те, кто почувствовал себя плохо на праздниках, чтобы получить больничный. сказала социолог.

Однако можно посмотреть на ситуацию с другой стороны: количество заболевших снижается уже некоторое время, возможно, показатель действительно пошел на убыль.

В Смольном надеются на коллективный иммунитет в борьбе с новой волной коронавируса.

Фото: Piter.tv