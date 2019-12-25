В Смольном надеются на коллективный иммунитет в борьбе с новой волной коронавируса

Новый штамм зафиксировали в юго-восточной Азии.

В Смольном надеются, что коллективный иммунитет, который есть у петербуржцев, поможет городу справиться с новым штаммом ковида "стелс-омикрон". Об этом сказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на заседании в Законодательном собрании 23 марта.

По словам Лисовца, он бы не хотел, чтобы "шестая волна" коронавируса была, так как на это нужно выделять средства, койки.

Глядя на то, что происходит в юго-восточной Азии, я не исключаю, что через несколько месяцев в Петербурга возможно повышение числа заболевших. Дмитрий Лисовец.

Чиновник сказал о том, что он уповает на сознательность граждан и вакцинацию, иммунитет от которой позволит легко преодолеть новую волну.

Ранее Piter.tv рассказывал, что сейчас известно о "стелс-омикроне".

Фото: Piter.tv