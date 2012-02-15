Стелс-омикрон: что за штамм коронавируса, симптомы

Новая мутация коронавируса может вскоре стать преобладающей в России. Пока она захватила Китай и часть Европы.

Коронавирусная инфекция не перестает мутировать: на смену уже прижившемуся на планете "омикрону" пришел "стелс-омикрон". Распространение этого штамма медики зафиксировали в начале февраля. Piter.TV коротко рассказывает, что это за штамм, какие у него симптомы и как его лечить.

Стелс-омикрон: что это за штамм

Официальное название "стелс-омикрона" – подтип BA.2 штамма коронавируса "омикрон". Разновидность BA.2 впервые выявили в Великобритании, ученые назвали генетическую линию "омикрона" скрытой, поскольку она почти не отличалась от первоначального штамма и трудно выявлялась посредством ПЦР-тестов. Однако "стелс-омикрон" обладал более высокой контагиозностью, быстро распространился среди людей и на сегодняшний день имеет все шансы стать преобладающим штаммом в России. Врачи выразили уверенность в том, что при повышенной заразности "стелс-омикрон" несильно ухудшит эпидемситуацию в стране. В Роспотребнадзоре считают, что новый штамм вряд ли спровоцирует новую волну заболеваемости ковидом, поскольку общее число новых случаев заражения снижается.

Пока вспышку "стелс-омикрона" выявили в Бельгии, Швейцарии, Италии, Франции, Нидерландах, до Восточной Европы новая мутация еще не дошла. Активность подштамма "омикрона" называют причиной и серьезной вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае.

Симптомы

Отличительными чертами "стелс-омикрона" медики считают повышенную температуру, непрекращающийся кашель, а также знакомые болевшим классическим ковидом людям потеря или изменение обоняния или вкуса. К "букету" симптомов часто приписывают еще усталость, головокружение, чихание, боль в горле. Врачи сошлись во мнениях о том, что "стелс-омикрон" протекает чуть тяжелее предшественника – симптомы у обоих штаммов те же, но у нового более усиленные.

Лечение

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, защитить организм можно посредством вакцинации и ревакцинации. Перенесенное заболевание "омикроном", по мнению чиновника, не дает человеку иммунитет против новых штаммов. Также Мурашко сослался на медицинские наблюдения, согласно которым группы россиян, получившие бустерную дозу вакцины, ни разу не заболели "стелс-омикроном".

В случае, если человек уже заразился, врачи рекомендовали отдыхать и пить больше воды. Не лишним, но опциональным назвали также полоскание горла и промывание носа.

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