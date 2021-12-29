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Названы основные симптомы нового подвида штамма "омикрон" BA.2
Сегодня, 9:36
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Названы основные симптомы нового подвида штамма "омикрон" BA.2

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В список отличительных черт вошли высокая температура и непрерывный кашель.

Симптомы подтипа BA.2 штамма коронавируса "омикрон" с симптомами изначального варианта. Об этом сообщили изданию Express в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

В перечень основных отличительных черт так называемого "стелс-омикрона" попали повышенная температура, непрерывный кашель, потеря/изменение обоняния или вкуса. Более специфичные симптомы еще предстоит установить, отметил специалисты.

При обнаружении любого из указанных признаков заражения британские эксперты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать ПЦР-тест и уйти на карантин.

Разновидность BA.2 впервые была выявлена в Великобритании. Его назвали "скрытым", так как от оригинального "омикрона" он мало чем отличается.  В Соединенном Королевстве известно уже о 426 случаях инфицирования данным подтипом, треть из которых приходится на Лондон. Кроме того, "стелс-омикрон" выявили в Чехии и США. 

Ранее глава больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко призвал не терять настороженность к омикрон-штамму коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: ukhsa, коронавирус, омикрон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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