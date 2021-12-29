Проценко призвал не терять настороженность к "омикрону"

Врач оценил эпидобстановку для категорий повышенного риска.

Глава больницы в Подмосковной Коммунарке Денис Проценко призвал не терять настороженность к омикрон-штамму коронавируса. Об этом специалист заявил в эфире телеканала RTVI. По мнению врача, пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым людям не следует расслабляться и терять настороженность к коронавирусной инфекции.

Главный посыл: если у вас лихорадка продолжается больше 48-72 часов, это серьезный повод для того, чтобы обратиться в колл-центр, к врачам, и в первую очередь - пациентам групп риска. Денис Проценко, врач

Эксперт напомнил о том, что при заражении "омикроном" возможна вспышка лихорадки и поднятие температуры до 39 градусов. Этот показатель может сохраняться на протяжении двух или трех дней. Симптом плохо сказывается на состоянии пожилых пациентов, а также пациентов с сопутствующими патологиями здоровья, включая ожирение. При этом Проценко уточнил, что фиксирующийся "лавинообразный рост" новых случаев инфицирования пока что не приводит систему здравоохранения к "лавинообразному росту" госпитализаций.

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Фото: Instagram / alexander_tsypkin