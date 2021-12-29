В НИЦ имени Гамалеи раскрыли данные о испытаниях препарата.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19. В эфире телеканала "Россия-24" специалист объяснил зрителям, что клинические испытания по первой и второй фазе завершатся в стране за 2-2,5 месяца. В том случае, если анализ действия интраназальной вакцины покажет успешные результаты, то российский Минздрав регистрирует препарат. Далее начнется его серийное производство и использование для населения.

Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привилось. Если все будет идти по плану… позволит Минздраву выдать нам регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению.. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт напомнил о том, что применение назальной вакцины может сказаться на увеличении срока между первичной вакцинацией и ревакцинацией.

Гинцбург рассказал о необходимости вакцинации детей от COVID-19.

Фото и видео: YouTube / Россия-24