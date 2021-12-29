В НИЦ имени Гамалеи уточнили, что на эту задачу хватит производственных мощностей.

Руководитель НИЦ эпидемиологиии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о необходимости вакцинации детей от COVID-19. В эфире телеканала "Россия-24" специалист заметил, что темпы по прививкам от коронавирусной инфекции в стране требуется также наращивать и для взрослой, и для несовершеннолетней категории граждан. Эксперт уверен в том, что в случае популярности вакцины, отечественная промышленность будет готова справиться к запросом общества и изготовить нужное количество доз.

В ближайшие недели к нашему производству, которое выпускает эту вакцину в настоящее время в одиночестве, присоединится большая фарма в виде "Генериума". Если, я надеюсь, поступят заказы уже на миллионные количества данной вакцины. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

По сведениям доктора, в России уже порядка 10 тысяч подростков получили вакцину "Спутник М". При этом значимых побочных эффектов от препарата у пациентов не выявлено.

Гинцбург: ревакцинированные "Спутником Лайт" на 100% защищены от "омикрона".

Фото и видео: YouTube / Россия-24