Также отмечается, что участники драки протыкали колеса стоящим поблизости машинам.

В Коммунарке устроили поножовщину во дворе жилого дома. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел в ночь на 4 августа на улице Лазурной. По информации источника, в драке участвовали около 13 мужчин. Из них двое были представителями восточной национальности. Прибывшие на место правоохранители задержали приехавших на фургоне людей. Также отмечается, что участники драки протыкали колеса стоящим поблизости машинам.

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Видео: 360.ru