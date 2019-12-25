При пожаре в доме в Новой Москве пострадала женщина. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.
Инцидент произошел утром 3 августа в деревне Саларьево на улице Московской. По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газового баллона. Пламя успело охватить кровлю по всей площади. Из горящего дома самостоятельно эвакуировалась женщина, данных о ее состоянии нет. Прибывшие на место оперативные службы потушили пожар и вынесли газовый баллон из дома.
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Фото: Piter.tv
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