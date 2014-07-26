Сыровар Сирота рассказал о достижениях подмосковных фермеров за 10 лет

По словам эксперта, регион стал лидером по производству сыра в России.

Сыровар Олег Сирота рассказал о достижениях подмосковных фермеров за 10 лет. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал проведение "Сырного фестиваля" в Истре. По его словам, идея с запуском фестиваля помогла многим фермерам открыть свои хозяйства. Сирота отметил, что мероприятие стало площадкой, которая дает жизнь новым проектам и стартапам. Также сыровар заявил, что производство сыра в России выросло в два раза, а в Подмосковье показатель увеличился в три раза. Кроме того, регион стал лидером по производству сыра в России.

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Фото: Piter.tv