Мурашко: "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом

В Минздраве рассказали, что данный вариант ковида распространяется еще быстрее.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко считает, что вариант "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом коронавирусной инфекции. Такое заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами. Он уточнил, что данная мутация распространяется еще быстрее.

Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт объяснил прессе, что данные мониторинга ковидных штаммов говорят ученым о том, что на текущий момент существует несколько генетических линий варианта "омикрон". Первоначально доминирующей линией считался BA.1. Однако в последующем в мире появился подвариант "омикрона" BA.2. Именно его и называют "стелсом".

Мурашко рассказал, как защититься от заражения стелс-омикроном.

Фото: internist.ru