В Минздраве дали рекомендации по профилактике нового варианта ковида.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко рассказал, как защититься от заражения стелс-омикроном. По данным чиновника, надежной защиты от данного варианта коронавирусной инфекции после перенесенного заболевания "омикроном" у пациентов нет. Однако обеспечить наиболее лучшую защиту организма можно за счет проведения вакцинации и ревакцинации. Такими сведениями спикер поделился на брифинге с журналистами.

Даже перенесенное заболевание, вызванное "омикроном", не обеспечивает надежной защиты от стелс-омикрона, в отличии от вакцинации и своевременной ревакцинации. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник сослался на имеющиеся у специалистов научные и клинические данные о том, что люди, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против ковида, имеют значительно меньшие риски заболевания и передачи "стелс-омикрона". В группах наблюдения медики не зарегистрировали ни одного случая заражения "стелс-омикроном" у граждан, которые получили бустерную дозу.

Мурашко: новые протоколы лечения COVID-19 более эффективны.

Фото: Правительство России