Мурашко: новые протоколы лечения COVID-19 более эффективны

В Минздраве рассказали о 15 методичке по ковиду.

Глава Минздрава Мурашко заявил, что новые протоколы лечения COVID-19 более эффективны. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". В профильном ведомстве уточнили методику работы с коронавирусными пациентами после начала распространения по стране "омикрона". Существующие документы полностью обобщают имеющийся научный опыт, как отечественный, так и иностранный.

Есть ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны, они исключены из протоколов лечения. Есть те, которые показали свою высокую эффективность и при "омикроне". Идет накопление данных, и очень важно медицинские знания своевременно пополнять. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что Минздрав РФ утвердил обновленную пятнадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению ковида. Из-за появления в стране южноафриканского штамма "омикрон", специалисты уточнили приоритетные группы пациентов для амбулаторного лечения.

Мурашко: до 50% переболевших коронавирусом имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

