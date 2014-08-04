Мурашко: до 50% переболевших коронавирусом имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой

У пациентов с хроническими болезнями сердца и сосудов после коронавируса риск смертности вырастает до 5-7 раз.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что до половины переболевших COVID-19 имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он подчеркнул, что у переболевших коронавирусом пациентов с болезнями сердца и сосудов риск смерти увеличивается до 5-7 раз.

По его словам, половина переболевших коронавирусом сталкиваются с такими проблемами, как нарушение ритма, а также миокардитами, в том числе, с тромбообразованием.

Мурашко также заявил, что то риск заразиться штаммом "дельта" все еще высокий.

Видео: YouTube / Россия 24