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Мурашко: до 50% переболевших коронавирусом имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой

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У пациентов с хроническими болезнями сердца и сосудов после коронавируса риск смертности вырастает до 5-7 раз.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что до половины переболевших COVID-19 имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он подчеркнул, что у переболевших коронавирусом пациентов с болезнями сердца и сосудов риск смерти увеличивается до 5-7 раз.

По его словам, половина переболевших коронавирусом сталкиваются с такими проблемами, как нарушение ритма, а также миокардитами, в том числе, с тромбообразованием. 

Мурашко также заявил, что то риск заразиться штаммом "дельта" все еще высокий. 

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: михаил мурашко, осложнения после коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости России,

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