Мурашко заявил, что риск заразиться штаммом "дельта" все еще высокий

В России в больницах от коронавируса лечатся порядка 190 тыс. человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в интервью на телеканале "Россия-24", что в России все еще остается высоким риск заразиться штаммом "дельта". Он протекает более тяжело по сравнению с "омикроном",

По словам Мурашко, сегодня циркулируют два штамма - "омикрон", и штамм "дельта". Соотношение составляет примерно один к двум. Мурашко отметил, что в больницах от коронавируса лечатся на сегодняшний день порядка 190 тыс. человек. И это говорит о том, отметил министр, что "омикрон" тоже может тяжело протекать.

И что является особенностью этого периода, что пациенты старшего возраста, опять же и пациенты, имеющие хронические заболевания, опять же вот диабет сахарный, это ожирение и ряд других заболеваний, они создают дополнительные риски при заболевании для пациентов. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко сказал, что после коронавируса риск смерти у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями может увеличиваться до 5-7 раз.

Ранее мы писали, что больница Святой Ольги и роддом №16 вернулись к обычному режиму работы.

Видео: YouTube / Россия 24