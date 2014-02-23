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Больница Святой Ольги и роддом №16 вернулись к обычному режиму работы
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Больница Святой Ольги и роддом №16 вернулись к обычному режиму работы

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Из инфекционных отделений вывели в общей сумме 293 койки.

В Петербурге к штатной работе вернулись Детская городская больница Святой Ольги и родильный дом №16. Из инфекционных отделений вывели в общей сумме 293 койки. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга. 

Отметим, что за последние сутки в России выявили 135 172 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 6 575 — в Петербурге. При этом Петербург сохраняет лидерство по количеству заболевших за сутки, обогнав Москву.

Ранее мы писали, что материнская смертность резко выросла в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, роддом, штатный режим работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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