Больница Святой Ольги и роддом №16 вернулись к обычному режиму работы

Из инфекционных отделений вывели в общей сумме 293 койки.

В Петербурге к штатной работе вернулись Детская городская больница Святой Ольги и родильный дом №16. Из инфекционных отделений вывели в общей сумме 293 койки. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Отметим, что за последние сутки в России выявили 135 172 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 6 575 — в Петербурге. При этом Петербург сохраняет лидерство по количеству заболевших за сутки, обогнав Москву.

Ранее мы писали, что материнская смертность резко выросла в Петербурге.

Фото: Piter.tv