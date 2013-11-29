Материнская смертность резко выросла в Петербурге

Фактический показатель материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми детей – 54,5 человека, когда план составлял 17,6 человека.

Более чем втрое выросла материнская смертность на 10 тыс. живорожденных детей в Петербурге по итогам прошлого года. Одна из основных причин – осложнения из-за ковида. Об этом рассказал Дмитрий Лисовец, глава комздрава Петербурга, во вторник, 22 февраля.

Фактический показатель материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми детей – 54,5 человека, когда план составлял 17,6 человека. Причины смерти, связанные с беременностью составили 3,6 на 100 тыс. рожденных детей, а косвенный показатель – 50,9 на 100 тыс. живорожденных.

Он добавил, что смертность от прямых причин снизилась в полтора раза, смертность от косвенных причин — выросла более чем втрое.

Ранее мы писали, что В Петербурге смертность от туберкулёза снизилась в два раза.

Фото: Piter.tv