В Петербурге смертность от туберкулёза снизилась в два раза

Показатели смертности от туберкулёза в Петербурге снизились более чем в два раза: с 3,3 до 1,6 на 100 тысяч населения. Об этом на заседании правительства рассказал глава Комздрава Дмитрий Лисовец.
Он отметил, что таких результатов удалось достичь за счет 3,5 млн профилактических осмотров и постоянных флюорографий.
Дмитрий Лисовец подчеркнул, что задача на текущий год – снизить влияние пандемии на жизнь города.
В конце декабря 2021 года в Петербурге 15-летнюю госпитализировали с подозрением на туберкулез.
Фото: Piter.tv
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