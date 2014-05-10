В Петербурге смертность от туберкулёза снизилась в два раза

С 3,3 до 1,6 на 100 тысяч населения.

Показатели смертности от туберкулёза в Петербурге снизились более чем в два раза: с 3,3 до 1,6 на 100 тысяч населения. Об этом на заседании правительства рассказал глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что таких результатов удалось достичь за счет 3,5 млн профилактических осмотров и постоянных флюорографий.

Дмитрий Лисовец подчеркнул, что задача на текущий год – снизить влияние пандемии на жизнь города.

В конце декабря 2021 года в Петербурге 15-летнюю госпитализировали с подозрением на туберкулез.

Фото: Piter.tv