В Петербурге резко снизилось число зараженных COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 135 172 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 6 575 — в Петербурге. Об этом 22 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
В стране продолжает снижаться заболеваемость. Еще накануне новых случаев было 152 тысячи, а в Северной столице — 9043, то есть на 2,5 тыс. больше. При этом Петербург сохраняет лидерство по количеству заболевших за сутки, обогнав Москву.
За сутки в городе госпитализировали 21 878 человек, 81 человек умер.
В Смольном надеются, что новых волн коронавируса не будет, однако прогноз говорит об обратном.
Фото: Piter.tv
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