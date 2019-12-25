В Петербурге резко снизилось число зараженных COVID-19 за сутки

На пике количество новых случаев составляло 22 тысячи, а сейчас — 6 тысяч.

За последние сутки в России выявили 135 172 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 6 575 — в Петербурге. Об этом 22 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

В стране продолжает снижаться заболеваемость. Еще накануне новых случаев было 152 тысячи, а в Северной столице — 9043, то есть на 2,5 тыс. больше. При этом Петербург сохраняет лидерство по количеству заболевших за сутки, обогнав Москву.

За сутки в городе госпитализировали 21 878 человек, 81 человек умер.

В Смольном надеются, что новых волн коронавируса не будет, однако прогноз говорит об обратном.

Фото: Piter.tv