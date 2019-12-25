В Смольном выразили надежду, что новых волн COVID-19 не будет

Глава комздрава затруднился ответить, будет ли новая волна.

Накануне, 21 февраля, глава комитет по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на вопрос о том, будет ли в городе новая, шестая волна, затруднился ответить. Чиновник выразил надежду в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что новых волн не будет.

Лисовец обратил внимание, что большая часть жителей города переболели, а многие вакцинировались. Поэтому в Смольном приняли во внимание эти два фактора и полагают, что пандемия должна где-то в ближайшей перспективе прийти к сезонному ОРВИ.

Напомним, недавно власти Петербурга заявили, что коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 84,9%, хотя был 100%.

Фото: Piter.tv