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В Смольном выразили надежду, что новых волн COVID-19 не будет
Сегодня, 9:03
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Смольном выразили надежду, что новых волн COVID-19 не будет

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Глава комздрава затруднился ответить, будет ли новая волна.

Накануне, 21 февраля, глава комитет по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на вопрос о том, будет ли в городе новая, шестая волна, затруднился ответить. Чиновник выразил надежду в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что новых волн не будет. 

Лисовец обратил внимание, что большая часть жителей города переболели, а многие вакцинировались. Поэтому в Смольном приняли во внимание эти два фактора и полагают, что пандемия должна где-то в ближайшей перспективе прийти к сезонному ОРВИ.

Напомним, недавно власти Петербурга заявили, что коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 84,9%, хотя был 100%.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, омикрон, петербург
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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