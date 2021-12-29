В Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 84,9%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 84,9%. Об этом сообщили в оперативном штабе 19 февраля.
Первый компонент вакцины за последние сутки получили 1,2 тыс. жителей. Полностью привились 4 тыс. горожан. Всего завершили цикл вакцинации 2,9 млн человек.
За последние 24 часа вакцинировались 163 детей. 55 подростков прошли два этапа иммунизации.
Ранее на Piter.tv: Лисовец рассказал, почему расходятся цифры по коллективному иммунитету в Петербурге.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все