В Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 84,9%

Известно, что 55 подростков прошли два этапа иммунизации.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 84,9%. Об этом сообщили в оперативном штабе 19 февраля.

Первый компонент вакцины за последние сутки получили 1,2 тыс. жителей. Полностью привились 4 тыс. горожан. Всего завершили цикл вакцинации 2,9 млн человек.

За последние 24 часа вакцинировались 163 детей. 55 подростков прошли два этапа иммунизации.

Ранее на Piter.tv: Лисовец рассказал, почему расходятся цифры по коллективному иммунитету в Петербурге.

Фото: Piter.tv