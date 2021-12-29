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В Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 84,9%
Сегодня, 17:04
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В Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 84,9%

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Известно, что 55 подростков прошли два этапа иммунизации.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 84,9%. Об этом сообщили в оперативном штабе 19 февраля.

Первый компонент вакцины за последние сутки получили 1,2 тыс. жителей. Полностью привились 4 тыс. горожан. Всего завершили цикл вакцинации 2,9 млн человек. 

За последние 24 часа вакцинировались 163 детей. 55 подростков прошли два этапа иммунизации. 

Ранее на Piter.tv: Лисовец рассказал, почему расходятся цифры по коллективному иммунитету в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: болезнь, инфекция, ковидная статистика, коллективный иммунитет
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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