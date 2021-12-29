  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге от коронавируса привились еще 163 подростка
Сегодня, 14:03
81
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге от коронавируса привились еще 163 подростка

0 0

Для больных COVID-19 сегодня в городе развернуто 9,7 тыс. коек.

За минувшие сутки в Северной столице прошли вакцинацию от COVID-19 более 160 детей. Всего в городе привились 2 737 подростков. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 19 февраля. 

В Петербурге первый компонент вакцины получили накануне 1,2 тыс. жителей. Закончили цикл вакцинации 4 тыс. человек. Всего в городе первый этап иммунизации прошли 2,3 млн петербуржцев, полностью привились 2,9 млн. 

Болезнь обнаружили у 18 тыс. жителей. Свыше 24 тыс. горожан смогли победить инфекцию. Ушли из жизни 83 человека, у которых диагностировали коронавирус. 

Для больных COVID-19 сегодня в городе развернуто 9,7 тыс. коек. Лечение в стационарах проходят 7,9 тыс. жителей. Известно, что 604 из них привезли в больницы накануне. Еще 569 человек находятся в реанимации. Подключено к аппаратам ИВЛ более 300 пациентов.

Ранее на Piter.tv: пострадавшие при оказании помощи больным с коронавирусом медики получат единовременные выплаты в 2022 году.

Фото: Piter.tv

 

Теги: вакцинация, здоровье, ковидная статистика, прививки для детей
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии