В Петербурге от коронавируса привились еще 163 подростка

Для больных COVID-19 сегодня в городе развернуто 9,7 тыс. коек.

За минувшие сутки в Северной столице прошли вакцинацию от COVID-19 более 160 детей. Всего в городе привились 2 737 подростков. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 19 февраля.

В Петербурге первый компонент вакцины получили накануне 1,2 тыс. жителей. Закончили цикл вакцинации 4 тыс. человек. Всего в городе первый этап иммунизации прошли 2,3 млн петербуржцев, полностью привились 2,9 млн.

Болезнь обнаружили у 18 тыс. жителей. Свыше 24 тыс. горожан смогли победить инфекцию. Ушли из жизни 83 человека, у которых диагностировали коронавирус.

Для больных COVID-19 сегодня в городе развернуто 9,7 тыс. коек. Лечение в стационарах проходят 7,9 тыс. жителей. Известно, что 604 из них привезли в больницы накануне. Еще 569 человек находятся в реанимации. Подключено к аппаратам ИВЛ более 300 пациентов.

Ранее на Piter.tv: пострадавшие при оказании помощи больным с коронавирусом медики получат единовременные выплаты в 2022 году.

Фото: Piter.tv