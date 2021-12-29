Пострадавшие при оказании помощи больным с коронавирусом медики получат единовременные выплаты в 2022 году

В этом году на эти цели выделят 905, 1 млн рублей.

В пятнице, 18 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что в этом году пострадавшие при оказании помощи больным с коронавирусом медики и водители "скорой помощи" получат единовременные выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Документ предусматривает осуществление единовременных выплат с 1 января по 30 апреля 2022 года. Выплаты также получат те, кто заболел в 2021 году и не получил их ранее. В этом году на эти цели выделят 905, 1 млн рублей.

Единовременные выплаты получили 16 982 медицинских работника, заболевших коронавирусом при исполнении должностных обязанностей. Размер одной выплаты для них составил 300 тыс. рублей.

Выплаты также получили члены семей 38 медицинских работников, умерших в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. В этом случае размер одной выплаты составил 1 млн рублей. Выплаты по 500 тыс. рублей получили два медработника, которые получили инвалидность после болезни коронавирусом.

Фото: Piter.tv