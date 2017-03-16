У российской туристки из Таиланда обнаружили смертельную инфекцию мелиоидоз

Ведомство напомнило о мерах профилактики при путешествиях в эндемичные страны Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

В России зафиксирован завозной случай особо опасной тропической инфекции — мелиоидоза. Заболевание выявили у женщины, вернувшейся из Таиланда. Пациентка находится в тяжёлом состоянии, она госпитализирована, сообщили в Роспотребнадзоре. Известно, что во время отдыха туристка посещала экскурсии, в том числе ферму слонов.

Мелиоидоз — бактериальная инфекция, вызываемая возбудителем Burkholderia pseudomallei, который обитает в почве и воде тропических регионов. Заразиться можно при контакте с заражённой почвой через повреждённую кожу, при вдыхании пыли или употреблении заражённой воды и пищи. Инкубационный период может длиться от нескольких суток до нескольких лет. Симптомы включают высокую температуру, боль в груди, кашель с гнойной мокротой, диарею и абсцессы.

Группу риска составляют люди старше 45 лет, а также пациенты с диабетом, болезнями лёгких, печени, почек и иммуносупрессией. Вакцины от мелиоидоза не существует, лечение проводится в стационаре с применением антибиотиков.

Ведомство напомнило, что при поездках в эндемичные страны необходимо избегать контакта с почвой, не ходить босиком, не купаться в пресных водоёмах, использовать закрытую обувь и соблюдать гигиену. При ухудшении самочувствия после возвращения следует немедленно обращаться к врачу. Роспотребнадзор использует тест-системы для быстрой диагностики и систему "Периметр" для мониторинга эпидрисков на границе.

Ранее Роспотребнадзор Петербурга предупредил, что алкоголь и табак являются главными причинами рака.

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