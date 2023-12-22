Роспотребнадзор Петербурга назвал алкоголь и табак главными причинами рака

Специалисты рассказали, как снизить вероятность развития онкологии в День борьбы против рака.

Около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя. Об этом во Всемирный день борьбы против рака, 4 февраля, напомнили в Роспотребнадзоре Петербурга.

В пресс-службе ведомства добавили, что только курение может спровоцировать около 15 видов рака: заболевание полости рта, легких, печени, желудка, кишечника и яичников, даже некоторые виды лейкемии. Алкоголь же специалисты связывают с риском развития рака кишечника, молочной железы, полости рта, глотки и гортани, пищевода, печени и желудка.

Кроме того, специалисты назвали несколько принципов снижения риска онкозаболеваний. Важно правило — следить за собственным питанием: уменьшить потребление жира, добавить в рацион овощи и фрукты,растительную клетчатку, ограничение потребления алкоголя, копчёной и нитрит-содержащей пищи, ежедневно употреблять воду в достаточных количествах.

Отметим, что по данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, за 2023 год число пациентов с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования составило 22 645 человек. На первом месте рак молочной железы (3861 случай), на втором — новообразования кожи (3160 случае), на третьем — рак предстательной железы (2589 случаев).

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Фото: Telegram / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга