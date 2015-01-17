Врач рассказал, какие анализы надо сдавать женщинам, чтобы сохранить репродуктивное здоровье

Если долго не посещать врача, можно не заметить рак шейки матки, рак яичников или рак молочной железы.

Главный акушер-гинеколог Ленинградской области, директор Перинатального центра ЛОКБ Николай Коробков рассказал Piter.tv, почему важно регулярно посещать гинеколога и какие анализы необходимо сдавать каждой женщине, чтобы сохранить репродуктивное здоровье.

По словам специалиста, главное правило заботы о здоровье — это профилактика. Регулярные визиты к врачу и прохождение осмотров помогают выявить серьезные заболевания на ранних стадиях. Осмотр у гинеколога должен проводиться минимум один раз в год, даже если нет жалоб.

Лучше всего посещать гинеколога на 5-9 дни цикла. Если долго не посещать врача, можно не заметить рак шейки матки, яичников или молочной железы.

Кроме того, женщинам необходимо сдавать анализы. Результаты исследований позволяют выявить наличие инфекций, определить уровень гормонов, проверить функционирование органов и систем организма. Также анализы могут быть необходимы для контроля эффективности лечения или профилактики определенных заболеваний. Важно понимать, что анализы — это необходимая процедура для поддержания здоровья и предотвращения возможных проблем.

Общие анализы мочи и крови, а также биохимический анализ крови нужно сдавать раз в 6-12 месяцев. Мазок на цитологию с шейки матки важно делать раз в год. Он необходим для диагностики патологий шейки матки: лейкоплакии, дисплазии, рака. Исследование на вирус папилломы человека (ВПЧ) выполняется раз в год. Мазок на микрофлору выполняется раз в год. Кольпоскопия делается раз в два года.Анализы на заболевания, передающиеся преимущественно половым путем (ЗППП), сдают после смены полового партнера. УЗИ молочных желез выполняется раз в год. Николай Коробков, директор Перинатального центра ЛОКБ

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